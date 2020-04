COVID-19: cessez les mises à pied d’employés municipaux, disent des syndicats

MONTRÉAL — Des syndicats d’employés municipaux demandent aux villes de ne pas aggraver la crise actuelle en mettant à pied des travailleurs. Ils invitent le gouvernement Legault à assouplir la loi qui empêche les villes d’enregistrer des déficits.

Plusieurs municipalités du Québec ont déjà annoncé des mises à pied temporaires, à cause de la pandémie du coronavirus: Québec, Donnacona, Blainville, Mascouche et d’autres. Elles invoquent le manque de travail et le fait qu’une loi leur interdit d’enregistrer des déficits.

Ce n’est pas le temps de faire des mises à pied, alors que ces employés municipaux peuvent être affectés à d’autres tâches, a fait valoir en entrevue lundi Marc Ranger, directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ.

Ces employés devraient être affectés à la surveillance des inondations et aux interventions en conséquence, par exemple, et à la désinfection du mobilier urbain. Ils peuvent aussi être prêtés à des organismes communautaires ou contacter des personnes âgées qui sont seules, a suggéré M. Ranger.

Le dirigeant syndical rappelle aux villes que leurs taxes ne sont pas réduites pour autant, que leur versement est seulement reporté dans le temps.

Le SCFP représente 72 pour cent des employés municipaux cols blancs et cols bleus dans l’ensemble des villes du Québec.