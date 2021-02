COVID-19: d’autres écoles ontariennes accueillent des élèves en classe

TORONTO — De plus en plus d’écoles de l’Ontario rouvrent leurs portes à l’apprentissage en personne lundi.

Les élèves de 13 bureaux de santé publique, dont Hamilton et Windsor, retourneront dans des salles de classe.

Mais dans trois points chauds de la province en matière de COVID-19 — les régions de Toronto, Peel et York — les écoles resteront fermées jusqu’au 16 février.

Tous les élèves de l’Ontario ont commencé le mois de janvier avec de l’apprentissage en ligne dans le cadre d’un confinement provincial.

La province a ensuite adopté une approche échelonnée pour rouvrir les écoles, permettant aux personnes du nord de l’Ontario et des régions rurales de reprendre les premiers le chemin des classes.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que le gouvernement prenait un certain nombre de mesures pour améliorer la sécurité dans les écoles, comme un dépistage plus rigoureux des élèves du secondaire et un dépistage de personnes asymptomatiques dans toute la province.