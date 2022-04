COVID-19: de nouveaux assouplissements à la frontière pour les exigences de dépistage

OTTAWA — Les enfants non vaccinés contre la COVID-19 âgés de 5 à 11 ans accompagnés d’un adulte entièrement vacciné n’auront plus à faire un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée au Canada.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé vendredi ce changement qui entrera en vigueur lundi prochain à 00h01.

Ottawa a précisé que les enfants de 12 ans et plus non vaccinés devront, pour leur part, continuer d’être testés pour la COVID-19 pour entrer au Canada.

D’autres assouplissements entreront aussi en vigueur lundi, comme la levée de l’obligation, pour les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au pays, de fournir un plan de quarantaine.

«Peu importe leur statut vaccinal, tous les voyageurs doivent aussi continuer de porter un masque pendant toute la durée de leur trajet (en avion)», a souligné l’ASPC dans le communiqué de son annonce.