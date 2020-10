COVID-19: de nouvelles régions passent en zone rouge

MONTRÉAL — Malgré les diminutions de nouveaux cas de COVID-19 dans les derniers jours au Québec, le virus semble se propager dans des régions à l’extérieur de Montréal et Québec, de sorte que de nouvelles régions se voient passer en zone rouge.

Le premier ministre François Legault a ainsi annoncé, mardi, que la Montérégie, le Centre-du-Québec et la région de la Capitale-Nationale, incluant Charlevoix, passent donc en zone rouge, et que les restrictions associées à ce palier seront mises en place graduellement.

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a connu une récente augmentation des cas, se voit de son côté passer en zone orange.

M. Legault a insisté sur l’importance de réduire ses contacts, surtout en évitant les rassemblements à l’intérieur. Il note qu’il faut être prudent dans les lieux plus petits, même si on demeure à deux mètres les uns des autres, surtout si on est dans une salle plus de 15 minutes.

Le premier ministre a demandé à la population d’être patiente, soulignant qu’il faudra encore respecter des consignes pendant plusieurs mois.

«Il va falloir être patient, prendre des nouvelles habitudes», a-t-il affirmé.

La santé publique a rapporté mardi 815 nouveaux cas, une légère baisse comparativement à lundi.

«On a vu au cours des derniers jours, ça semble s’être stabilisé», a mentionné François Legault, qui note qu’on ne semble pas se diriger vers des bilans de 1500 ou 2000 cas quotidiens.

Il souligne qu’il est trop tôt pour se réjouir, mais qu’on a lieu de croire que les efforts faits par la population donnent des résultats.