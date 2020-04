COVID-19: Début du déconfinement avec l’ouverture des écoles primaires le 11 mai

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault dit avoir amorcé lundi le processus de déconfinement, en se basant sur des «raisons sociales» et non pas pour assurer une «immunité collective».

Comme prévu, le processus débutera avec l’ouverture des écoles primaires et des garderies le 11 mai, sauf dans le grand Montréal, où ce sera à compter du 19 mai.

«La vie doit continuer», a dit le premier ministre lundi, en conférence de presse.

Mardi, M. Legault annoncera le calendrier de réouverture graduelle des entreprises.

Le processus de déconfinement se fera sous haute surveillance, a indiqué le premier ministre lors de sa conférence de presse sur la crise sanitaire.

L’important consiste à s’assurer que le réseau hospitalier pourra absorber une éventuelle hausse du nombre de malades à traiter, a-t-il dit en substance.

La situation devra donc demeurer sous contrôle dans les hôpitaux dans les prochains jours pour que le calendrier annoncé lundi et mardi soit respecté.

Les écoles secondaires, les cégeps et les universités vont demeurer fermés jusqu’à la rentrée de l’automne.

Le premier ministre a rappelé que les parents auraient le choix d’envoyer ou non leurs enfants à l’école.

Il a énuméré cinq raisons motivant sa décision de rouvrir les écoles, l’une d’elles étant une stabilisation de la situation dans les hôpitaux. Une autre était le feu vert reçu de la Santé publique.

Selon M. Legault, il est important que les enfants retournent à l’école, pour leur bien, surtout ceux ayant des difficultés d’apprentissage.

Il a aussi observé que le risque pour les enfants d’attraper le virus était limité.

«C’est bon que les enfants revoient leurs amis, les enseignants», a noté M. Legault, rappelant qu’aucun vaccin n’était attendu avant un an, un an et demi, et qu’on ne pouvait pas demander à des enfants de rester enfermés tout ce temps.

Rien ne prouve que l’immunité est acquise après avoir attrapé le virus, a dit M. Legault, faisant valoir que le gouvernement ne devait donc pas prendre sa décision «sur cette base-là».

Le plan de déconfinement sera accompagné d’une hausse sensible du nombre de tests de dépistage.

On en effectue environ 5000 par jour, actuellement, sur les personnes les plus à risque uniquement, mais on pourrait en faire bientôt de 15 000 à 30 000 par jour, a commenté le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda. Il assure avoir tout l’équipement requis, ce qui n’était pas le cas dans un passé récent.

Le Dr Arruda a aussi affirmé qu’il fallait se garder d’associer le processus de déconfinement à une forme de laisser-aller, car la population à risque va demeurer à risque, devant continuer à appliquer les consignes de distanciation et de confinement.

«Ce ne sera pas encore le temps de faire des partys ou des repas de famille avec des personnes âgées», a tenu à préciser le Dr Arruda, qui n’exclut pas devoir recourir à un reconfinement «intensif», si la population ne suit pas les consignes à la lettre et si on observe une nouvelle «flambée» de cas d’infection.

«C’est pas le temps de se faire des « hugs »», des accolades, a-t-il ordonné.

Province la plus touchée au Canada, le Québec a enregistré 84 nouveaux décès lundi, pour un total de 1599 depuis le début de la crise.

La situation demeure très précaire dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), où la pénurie de personnel est criante, mais le premier ministre s’est dit confiant de pouvoir rapidement remédier à la situation, grâce à l’ajout de milliers de personnes qui se sont montrées prêtes à donner un coup de main, dont le joueur de football et médecin bien connu, Laurent Duvernay-Tardif.

On attend aussi d’ici mercredi l’arrivée de 400 soldats des Forces armées canadiennes, suivie de 475 autres un peu plus tard, pour combler les besoins de personnel, surtout de préposés aux bénéficiaires, et enfin «reprendre le contrôle» dans les CHSLD.