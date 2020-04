COVID-19: décès de deux agents d’un centre de détention des immigrants aux É.-U.

HOUSTON — Deux agents d’un centre de détention pour immigrants en Louisiane sont décédés après avoir été infectés par le nouveau coronavirus, et plusieurs s’interrogent maintenant à savoir si le gouvernement américain en fait suffisamment pour protéger la santé des 30 000 immigrants en détention et de ceux qui les surveillent.

Les proches de Carl Lenard, qui était âgé de 62 ans, et Stanton Johnson, qui était âgé de 51 ans, ont indiqué que le Centre de détention de Richwood situé à Monroe, en Louisiane, leur avait même interdit à un certain moment de porter des masques, tandis qu’une éclosion de COVID-19 était rapportée à l’intérieur des murs du bâtiment.

M. Lenard est décédé tôt samedi, selon ses proches. Il a reçu un diagnostic positif au nouveau coronavirus, bien que la cause officielle de sa mort soit encore sous enquête. Sa femme, Margarette Lenard, a confié qu’elle a été infectée par la COVID-19, et que plusieurs proches présentent aussi des symptômes de la maladie.

M. Johnson a rendu l’âme mardi, selon sa mère, Joyce Johnson, qui a aussi indiqué qu’il avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Les deux familles croient que les hommes ont été infectés par le virus sur leur lieu de travail, à Richwood, où 45 détenus ont aussi reçu des diagnostics positifs au nouveau coronavirus. À travers le pays, un total de 425 personnes détenues par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont été infectées à la COVID-19, et ce chiffre grimpe sans cesse depuis quelques semaines. Jusqu’ici, aucun détenu n’est mort à cause du nouveau coronavirus à Richwood ou dans d’autres centres de détention pour immigrants.

L’ICE compte environ 30 000 détenus, mais seuls 705 d’entre eux ont été soumis au test de dépistage du coronavirus, selon les statistiques diffusées par le gouvernement américain. L’agence a précisé qu’elle recevrait bientôt 2000 tests par mois du département de la Santé pour augmenter la cadence de dépistage parmi les détenus.