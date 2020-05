COVID-19: décès d’un 5e préposé aux bénéficiaires du Québec, Sylvain Roy

GATINEAU, Qc — La COVID-19 vient de faire une autre victime parmi les préposés aux bénéficiaires du Québec.

Sylvain Roy, qui travaillait au CHSLD Lionel-Émond à Gatineau, est mort jeudi à l’âge de 56 ans. Il avait appris une semaine plus tôt qu’il avait été frappé par le nouveau coronavirus.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) de la CSN, le syndicat qui le représentait, affirme que M. Roy était préposé aux bénéficiaires depuis plus de 20 ans. Il était apprécié de ses collègues et a œuvré auprès de la population sans relâche afin de prendre soin des autres.

Une veillée aux chandelles devait avoir lieu jeudi soir devant le CHSLD Lionel-Émond pour rendre hommage à Sylvain Roy.

Depuis le début de la pandémie, cinq préposés aux bénéficiaires ont maintenant perdu la vie au Québec après avoir contracté la COVID-19.

Trois travaillaient à Montréal, au CHSLD Grace Dart, au CHSLD de Cartierville et à l’Hôpital chinois, alors qu’une autre était au CHSLD Lucien-G.-Rolland de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.