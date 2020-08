COVID-19: des chauffeurs d’autobus scolaire ontariens ont des inquiétudes

TORONTO — Certains chauffeurs d’autobus scolaires de l’Ontario disent qu’ils n’ont pas reçu de protocole de sécurité lié à la COVID-19 à quelques semaines de la rentrée.

Le syndicat Unifor, qui les représente, affirme que nombre de ses chauffeurs sont plus âgés et plus vulnérables au virus.

L’Ontario a publié il y a quelques semaines un plan de réouverture des écoles qui permettra aux élèves de retourner en classe au début de septembre.

Les conseils scolaires ont été autorisés à échelonner le début des cours sur les deux premières semaines de l’année scolaire s’ils ont besoin de plus de temps pour se préparer.

Les syndicats d’enseignants et les parents se sont dits préoccupés par le fait que l’approche du gouvernement de l’Ontario n’en a pas fait assez pour réduire la taille des classes et encourager la distanciation physique.