COVID-19: des décisions rapides ont aidé le N.-B. a maîtriser la propagation

FREDERICTON — La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick estime que des décisions rapides et le respect des directives par la population ont permis à la province de bien s’en tirer jusqu’ici, en ce qui a trait à la pandémie de COVID-19.

La province n’a pas eu de nouveaux cas depuis près de deux semaines, malgré les difficultés de ses voisins, le Québec et la Nouvelle-Écosse.

Selon la Dre Jennifer Russell, un comité ministériel multipartite a contribué à faciliter la prise de décisions et a permis de présenter de l’unité dans les messages du gouvernement sur la façon de faire face à la pandémie.

La Dre Russell dit que la province a fermé les frontières et les écoles rapidement et a aidé les hôpitaux à se préparer à une possible augmentation des cas.

Jusqu’à présent, le Nouveau-Brunswick a signalé 118 cas et presque tous ces patients se sont maintenant rétablis.

La Nouvelle-Écosse, quant à elle, a signalé un autre décès dû à la COVID-19 vendredi, ce qui porte le total provincial à 29 alors que le nombre de cas approche 1000.