COVID-19: Des militaires viennent en aide au personnel d’un hôpital d’Edmonton

EDMONTON — Des officiers militaires en soins infirmiers entreprennent aujourd’hui leur travail à l’hôpital Royal Alexandra d’Edmonton dans le but de soulager la pression sur le personnel de l’unité de soins intensifs.

Cette unité est carrément surchargée de patients atteints de la COVID-19 alors que la province de l’Alberta continue de lutter contre une sévère quatrième vague de la pandémie.

Selon les Forces armées canadiennes, ce sont huit officiers en soins infirmiers spécialisés en soins intensifs, en provenance de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse, qui doivent débuter aujourd’hui leur mission au Royal Alexandra.

L’Alberta a demandé l’aide de l’armée, le mois dernier, au moment où les nouveaux cas d’infections et les hospitalisations liées à la COVID-19 atteignaient des sommets.

Le soutien militaire en Alberta doit durer jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Par ailleurs, d’autres mesures sanitaires pour limiter la propagation du coronavirus entrent en vigueur aujourd’hui en Alberta. On réduit notamment la taille des rassemblements extérieurs à 20 personnes et on offre une troisième dose de vaccin aux personnes de 75 ans et plus. L’âge minimum est réduit à 65 ans pour les aînés autochtones.