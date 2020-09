COVID-19: des passagers d’Air Canada seront testés à leur arrivée à Toronto

TORONTO — À compter de ce jeudi, les voyageurs internationaux arrivant à l’aéroport Pearson de Toronto pourront subir un test de dépistage de la COVID-19 dans le cadre d’une étude volontaire visant à explorer l’efficacité des quarantaines.

Le projet d’un mois, dirigé par McMaster HealthLabs, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et Air Canada, verra les participants fournir un échantillon aux chercheurs du terminal et deux autres échantillons prélevés par les voyageurs eux-mêmes, sept et quatorze jours après l’atterrissage.

Les échantillons, obtenus via des prélèvements de nez et de gorge, seront ensuite analysés pour la COVID-19 à l’institut de recherche de l’hôpital St. Joseph, à Hamilton.

Les organisateurs affirment que les participants seront informés par voie électronique dans les 48 heures suivant les premiers résultats, qui resteront confidentiels et seront regroupés pour une analyse indépendante des données par l’école de santé publique de l’Université de Toronto.

L’étude précède un projet pilote de la ligne aérienne WestJet et de l’aéroport international de Vancouver, qui verra les passagers être testés sur une base volontaire pour le coronavirus, sur certains vols au départ, plus tard cet automne.

Les études marquent la dernière initiative d’une plus large poussée des transporteurs pour montrer qu’ils sont sérieux dans la lutte contre la propagation virale, alors qu’ils tentent de convaincre les Canadiens de recommencer à voyager par avion.

