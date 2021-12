COVID-19: des PME et des restaurants du Canada crient à l’aide gouvernementale

TORONTO — Deux regroupements qui représentent des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes et des établissements de restauration exhortent les premiers ministres du pays à offrir du soutien financier face à de nouvelles fermetures obligatoires et aux pertes d’affaires causées par les mesures sanitaires plus sévères liées à l’explosion de cas de COVID-19.

Dans une lettre conjointe adressée aux chefs de gouvernement qui est publiée mardi, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et Restaurants Canada signalent d’abord que la forte crainte qui s’est installée au sein de la population fait en sorte que déjà, beaucoup de consommateurs restent chez eux, annulent des réservations pour des événements et font leurs achats en ligne.

Le texte insiste sur l’importance de la mise en place d’une aide financière. Les deux organismes affirment que les nouveaux programmes de soutien fédéraux ont une portée très limitée, la FCEI estimant que 80 % des petites entreprises ayant besoin d’aide n’y seront pas admissibles.

La FCEI et Restaurants Canada demandent au gouvernement du Canada de réinstaurer la subvention salariale et l’aide au loyer afin qu’elles soient disponibles pour toutes les entreprises, indépendamment de leur baisse de revenu, jusqu’à un maximum de 75 % de subvention.

La lettre demande aussi au gouvernement fédéral de modifier les mesures de soutien en cas de confinement afin qu’elles soient accessibles aux PME forcées de réduire considérablement leurs activités ou leur capacité d’accueil.

Les signataires souhaitent aussi qu’Ottawa offre des prêts additionnels et augmente à 50 % la portion pouvant être transformée en subvention. Ils demandent également que les nouvelles entreprises lancées après le début de la pandémie de COVID-19 soient admissibles à tous les programmes d’aide.

La FCEI compte 95 000 membres dans tous les secteurs d’activité et toutes les régions du Canada.