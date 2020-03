COVID-19: Desjardins réduira le nombre de points de services

MONTRÉAL — Autre répercussion du coronavirus: à compter de mercredi, Desjardins fermera temporairement plusieurs de ses points de service au Québec et en Ontario. Seulement 349 resteront accessibles sur 872.

Le Mouvement Desjardins en a fait l’annonce, lundi, par voie de communiqué, disant agir ainsi pour protéger la santé et la sécurité de ses employés, de ses administrateurs, de ses membres et de ses clients, à cause de la pandémie de COVID-19.

Desjardins souligne que de toute façon, 92 pour cent des transactions se faisaient déjà en ligne ou de façon automatisée, c’est-à-dire ailleurs qu’au guichet automatique ou au comptoir-caisse.

Par ailleurs, ses 1689 guichets automatiques continueront d’être accessibles, de même que son service téléphonique et ses services appelés AccèsD par internet, téléphone et mobile.

Le Mouvement Desjardins rappelle qu’aucune pénurie d’argent comptant n’est envisagée et que les guichets seront donc réapprovisionnés régulièrement.

De même, certains rendez-vous planifiés pourraient être reportés, selon le cas.

La liste des points de services qui restent accessibles devrait être disponible mardi sur le site www.desjardins.com/covid-19.