COVID-19: Deux régions préoccupantes: le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Lanaudière

QUÉBEC — La hausse du nombre de cas de COVID-19 est actuellement préoccupante dans deux régions: le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la partie nord de Lanaudière, a commenté mardi le premier ministre François Legault, en conférence de presse.

Par contre, la situation, qui était considérée critique il y a quelques semaines, s’est grandement améliorée dans la région de la capitale nationale.

Même constat pour la région de Montréal.

Pour ce qui est du nombre d’hospitalisations, «le réseau de la santé tient le coup», a indiqué le premier ministre, en disant que le bilan était à la baisse depuis un mois avec environ 500 personnes hospitalisées.

Quant au nombre de décès, M. Legault a tenu à affirmer que le Québec faisait bien meilleure figure que bien des pays étrangers depuis le début de la deuxième vague, le 1er septembre.

Depuis ce jour, le Québec a enregistré 61 décès par million d’habitants, contre 77 au Royaume-Uni, 98 en France, 145 aux États-Unis, 153 en Espagne et 165 en Belgique.

Il était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Le Québec a rapporté une légère baisse du nombre de cas, de lundi à mardi, avec 871 nouveaux cas d’infections à la COVID-19.

Depuis environ un mois, le Québec compte autour de 1000 nouveaux cas par jour.

Le nombre total de cas s’élève maintenant à 108 889 depuis le début de la pandémie, en mars, et on dénombre 6317 morts en près de huit mois, soit plus de la moitié des décès enregistrés à travers tout le Canada (10 256), même si le Québec n’abrite que 22 % de sa population.