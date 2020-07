COVID-19: dix décès s’ajoutent au bilan

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a bondi de 142 jeudi au Québec, pour atteindre 57 001.

Le bilan s’est alourdi de dix nouveaux décès, dont un survenu avant le 8 juillet, pour un total de 5646.

Huit personnes de moins étaient hospitalisées, soit 277, et le nombre de patients aux soins intensifs était demeuré inchangé à 20.

On comptait 54 cas de plus dans la région de Montréal, pour un total de 27 787. On recensait 5886 infections dans la région de Laval et 8278 en Montérégie.

Un nouveau bilan sera annoncé vendredi.