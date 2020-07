COVID-19: dix décès s’ajoutent au bilan

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a bondi de 142 jeudi au Québec, pour atteindre 57 001.

Le bilan s’est alourdi de dix nouveaux décès, dont un survenu avant le 8 juillet, pour un total de 5646.

Huit personnes de moins étaient hospitalisées, soit 277, et le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré inchangé à 20.

On comptait 54 cas de plus dans la région de Montréal, pour un total de 27 787. On recensait 5886 infections dans la région de Laval et 8278 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

La réintégration partielle du personnel de l’État québécois dans les immeubles de bureaux débutera samedi prochain. La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, précise que la rentrée aura lieu avec un taux d’occupation maximal de 25 % de la capacité des milieux de travail.

Le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada (CST) affirme que des cyberactivités malveillantes ont très probablement été entreprises pour piller des informations et la propriété intellectuelle relatives au développement et aux essais de vaccins contre le nouveau coronavirus.

Une stratégie est en déploiement afin d’augmenter de façon la capacité d’accueil des cliniques de dépistage sans rendez-vous sur l’ensemble du territoire de Montréal. Dès vendredi, une capacité d’accueil permettant de procéder à plus de 1000 tests de dépistage additionnels sera offerte dans différentes cliniques de dépistage sans rendez-vous de la région de Montréal ouvertes majoritairement 7 jours sur 7. Cette hausse représente environ le tiers du nombre total de tests quotidiens effectués actuellement dans les cliniques sans rendez-vous.