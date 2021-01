COVID-19 en Chine: hôpital de 4000 chambres en construction à Shijiazhuang

SHIJIAZHUANG, Chine — Un centre de quarantaine qui comprendrait plus de 4000 chambres est en construction dans une ville très populeuse du nord-est de la Chine où il y aurait une éclosion de COVID-19.

Des images captées par un satellite de l’Agence spatiale européenne montrent la transformation radicale d’un terrain où il n’y avait presque rien le 12 janvier dernier en un lieu où s’alignent maintenant des rangées d’édifices préfabriqués à Shijiazhuang, une ville de plus de 10 millions d’habitants située dans province de Hebei.

Les médias officiels chinois rapportent que plus de 600 chambres étaient déjà prêtes à accueillir des patient infectés le 19 janvier, six jours après le début de la construction, et que 3600 autres auront aménagées à la fin de la construction de l’hôpital.

Des travailleurs et les matériaux nécessaires à la construction de l’hôpital proviennent de toutes les régions de Chine. Il est courant dans ce pays que lorsque surviennent des désastres naturels ou des crises sanitaires, les ressources de plusieurs régions soient mobilisées.

L’an dernier, deux hôpitaux du genre avaient été rapidement été érigés pour soigner des patients atteints de la COVID-19 à Wuhan, là où les premières éclosions de la maladie sont survenues dans le monde.

La Chine a largement contenu la circulation du coronavirus dans les communautés, mais il lui reste à circonscrire la transmission dans les régions nordiques du pays.

Shijiazhuang est située à environ 250 kilomètres au sud-ouest de Pékin, la capitale chinoise.