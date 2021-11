COVID-19 en CHSLD: des agences de placement se défendent d’avoir profité de la crise

MONTRÉAL — La présidente de l’association des Entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ), Hélène Gravel, a tenu à «remettre un peu les pendules à l’heure» quant à l’importance des agences de placement dans le réseau de la santé, lors de son passage jeudi aux audiences de la coroner Géhane Kamel sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la première vague de COVID-19.

Elle-même propriétaire de l’agence Continuum, elle blâme les «agences opportunistes» qui ont émergé en masse durant la pandémie pour la mauvaise presse que reçoit son secteur, accusé d’«aider à la propagation du virus», en plus d’être «profiteur» et «dangereux».

Pour faire partie de l’EPPSQ, il faut être sous contrat avec le gouvernement, et donc répondre à certains critères de base évalués par celui-ci, «ne pas avoir de dossier avec Revenu Canada» et faire preuve d’une «pratique exemplaire», a-t-elle expliqué. De plus, un «critère de longévité» empêche les toutes nouvelles firmes de joindre l’association avant d’avoir fait leurs preuves.

Chez Continuum, il y a une «validation de la formation et du permis» de chaque employé, une «orientation à nos frais» et «tous nos employés ont suivi le cours» de protection et contrôle des infections, a-t-elle ajouté.

«Nous avons fourni des masques et des visières à nos employés» qui allaient sur le terrain, s’est-elle rappelée, mais souvent, sur place, «on leur disait « enlevez votre masque, ça va faire peur aux résidants »».

Agences «opportunistes»

Le rôle d’une agence de placement privée est de «faire du dépannage» de dernière minute quand des centres de santé sont en manque de personnel, a expliqué Mme Gravel.

Cependant, avec la crise du coronavirus, «les demandes ont peut-être doublé», alors que les centres de soins devenaient de plus en plus désespérés.

Les nouvelles entreprises qui ont profité de la pandémie n’avaient pas de contrat avec le gouvernement qui les aurait obligées à suivre certaines balises, contrairement aux membres de l’EPPSQ, a indiqué Mme Gravel. Elles signaient «des contrats de gré à gré» avec les CHSLD «dans un but assez avoué de faire de l’argent», et demandaient «un salaire excessivement élevé» pour leur personnel, sans garantie de la compétence de celui-ci.

«Ça n’a aucun bon sens pour le public de payer le double du prix», s’est insurgée Mme Gravel.

Dans un communiqué de presse du 8 juin 2020, l’EPPSQ avait même appelé le ministère de la Santé à faire «une enquête publique sur les agences de placement en santé». «Nous sommes bien malgré nous associés à des agences délinquantes, improvisées et dont la seule visée est mercantile (…), qui agissent en toute impunité, mais en n’ayant aucune obligation», peut-on lire.

Exode vers le privé

La coroner Kamel s’est toutefois dite sceptique quant aux bienfaits des agences privées, qui engagent des employés qui auraient sinon pu intégrer le réseau public, aux prises avec un grand manque de personnel.

«Les gens vont venir en agence parce qu’il sont épuisés» et veulent donner plus de place à leur vie personnelle et à leur famille, a répondu Mme Gravel. «La grande majorité d’entre eux travaillent à temps partiel, souvent trois jours par semaine», ce qu’un emploi dans le public ne permet que très rarement, justement en raison de la pénurie.

Elle a ajouté que, selon les contrats gouvernementaux, «nous ne pouvons pas engager quelqu’un qui vient du réseau public dans les 90 jours» suivant sa démission, même en plein coeur de la première vague. Les nouvelles agences, non affiliées avec le ministère, n’avaient pas besoin de suivre cette règle.

Le contexte de l’enquête

L’enquête de la coroner se penche sur les morts de personnes âgées ou vulnérables survenues dans des milieux d’hébergement au cours de la pandémie de COVID-19.

Pendant cette période, du 25 février au 11 juillet 2020, les Québécois de 70 ans et plus ont compté pour 92 % des décès dus à la COVID-19, d’après des données de l’Institut national de santé publique du Québec.

Son objectif n’est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence pour personnes âgées ont été désignés comme échantillon. Un décès a été examiné pour chaque établissement. Depuis lundi, la coroner se penche sur la gestion provinciale de la crise.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.