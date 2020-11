COVID-19: Encore plus de 1000 nouvelles infections au Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi que 1162 nouvelles infections à la COVID-19 ont été détectées dans la province au cours des 24 dernières heures.

Cela porte le bilan à 117 151 cas depuis le début de la pandémie.

Les plus récentes données témoignent aussi de 38 nouveaux décès, pour un total de 6 493.

De ces 38 décès, neuf sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 3 et le 8 novembre, un avant le 3 novembre et un à une date inconnue.

On recensait six hospitalisations de moins que lundi, soit 534, mais six personnes de plus se trouvaient aux soins intensifs, soit 82.

Les régions de Montréal, de la Montérégie et de Laval demeurent celles où on dénote le plus d’infections, mais celle de la Capitale-Nationale compte seulement environ 400 cas de moins que celle de Laval.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 271 273 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 549 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 117 151 cas au Québec, dont 6493 décès;

– 86 783 cas en Ontario, dont 3260 décès;

– 34 148 cas en Alberta, dont 369 décès;

– 18 714 cas en Colombie-Britannique, dont 281 décès;

– 8495 cas au Manitoba, dont 109 décès;

– 4087 cas en Saskatchewan, dont 28 décès;

– 1129 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 355 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;

– 297 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 66 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 23 cas au Yukon, dont un décès;

– 10 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

– Deux cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.