COVID-19 et traçage: les partis d’opposition soulèvent plusieurs inquiétudes

QUÉBEC — «La donnée, c’est de l’or.» C’est ce qu’a tenu à rappeler la députée libérale Marwah Rizqy, mercredi, au premier jour de la commission parlementaire sur les applications de traçage.

La commission doit se pencher pendant trois jours sur les nouveaux outils technologiques qui serviraient à lutter contre la COVID-19.

Le mois dernier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, invitait tous les Canadiens à télécharger l’application gratuite «Alerte-COVID». Elle est pour l’instant uniquement liée au système de santé de l’Ontario.

L’application — qui ne sera réellement utile que lorsque la majorité des Canadiens y auront adhéré — notifie l’utilisateur qui se serait trouvé à proximité d’un autre utilisateur ayant reçu un résultat positif à la COVID-19.

Les personnes notifiées, a souligné le premier ministre, n’obtiennent aucune information sur le téléphone intelligent à l’origine de la notification ni sur son propriétaire.

Mercredi matin, Mme Rizqy, ainsi que le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, et le leader parlementaire du Parti québécois (PQ), Martin Ouellet, ont déclaré qu’ils ne téléchargeraient pas l’application, car selon eux, les bénéfices risquent d’être moins grands que les préjudices subis.

Ils ont rappelé que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) «courent après les données personnelles» des gens, pour ensuite faire du croisement de données et vendre plus de produits.

Selon M. Nadeau-Dubois, les GAFAM ont vu la pandémie de COVID-19 comme une «occasion» de s’infiltrer davantage dans la vie privée des gens.

«Il y a un risque qu’à cause de la pandémie, on expose davantage notre vie privée, et que lorsque la pandémie se termine, (…) ces brèches dans la vie privée-là restent entières», a-t-il prévenu en point de presse.

«Il faut juste être conscient que les entreprises qui nous proposent ces bébelles technologiques-là ont un agenda économique et veulent faire de l’argent, a-t-il poursuivi. Nous, comme députés, on a un agenda, mais il est différent. Nous, notre agenda, c’est la santé publique.»