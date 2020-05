COVID-19, état de la situation: 118 nouvelles pertes de vie

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de 118 pertes de vie mardi.

Le premier ministre François Legault a témoigné d’un bilan de 3131 morts depuis le début de la crise.

On recensait 39 225 infections confirmées, soit 756 de plus que la veille.

Cette hausse est comparable à celle constatée de dimanche à lundi, une stabilité dont s’est réjoui M. Legault puisque le nombre de tests de dépistage était lui aussi en hausse.

Trois personnes de plus étaient hospitalisées, pour un total de 1841, mais sept de moins l’étaient aux soins intensifs. Il s’agissait de la deuxième diminution en deux jours.

On comptait 19 878 infections dans la région de Montréal, soit 386 de plus que lundi. Le nombre d’infections a grimpé à 4304 dans la région de Laval et à 4841 en Montérégie.

Le bilan s’était alourdi de deux infections dans le Bas-Saint-Laurent, à 38 cas. Il s’agissait de la première hausse dans cette région depuis plusieurs jours. Le bilan était demeuré inchangé dans six régions par rapport à lundi.

Un nouveau bilan sera annoncé mercredi après-midi.