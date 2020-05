COVID-19, état de la situation: 118 nouvelles pertes de vie

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de 118 pertes de vie mardi.

Le premier ministre François Legault a témoigné d’un bilan de 3131 morts depuis le début de la crise.

On recensait 39 225 infections confirmées, soit 756 de plus que la veille.

Cette hausse est comparable à celle constatée de dimanche à lundi, ce dont s’est réjoui M. Legault puisque le nombre de tests de dépistage était lui aussi en hausse.

Trois personnes de plus étaient hospitalisées, pour un total de 1841, mais sept de moins l’étaient aux soins intensifs. Il s’agit de la deuxième diminution en deux jours.

On comptait 19 878 infections dans la région de Montréal, soit 386 de plus que lundi. Le nombre d’infections a grimpé à 4304 dans la région de Laval et à 4841 en Montérégie.

Le bilan s’est alourdi de deux infections dans le Bas-Saint-Laurent, à 38 cas. Il s’agit de la première hausse dans cette région depuis plusieurs jours. Le bilan est demeuré inchangé dans six régions par rapport à lundi.

Les autres développements de la journée

La Fondation Bill & Melinda Gates a accordé une subvention de 3 millions $ à l’Institut de cardiologie de Montréal qui est en train d’évaluer le potentiel d’un médicament — peu coûteux et facile à fabriquer — pour la COVID-19.

Le gouvernement fédéral annonce un paiement unique de 300 $ pour les personnes âgées admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Celles qui sont admissibles au Supplément de revenu garanti recevront 200 $ de plus.

La façon quelque peu archaïque dont le Canada enregistre encore les décès signifie que des données importantes échappent probablement à nos décideurs pour faire face à la pandémie de COVID-19, croient des experts.

Un détenu ainsi que plusieurs organisations de défense des droits de la personne ont déposé une poursuite contre le gouvernement fédéral au sujet de la sécurité des prisonniers pendant la pandémie de COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a ouvert mardi matin une clinique de dépistage sans rendez-vous de la COVID-19 à l’aréna Pierre-Creamer situé sur le boulevard Pie-X, dans le quartier Chomedey.

Les sentiments des Québécois envers leur premier ministre commencent à tiédir, à en croire un sondage mené conjointement par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes. Depuis le début de la crise de la COVID-19, les Québécois avaient manifesté leur grande appréciation de la gestion de François Legault; un taux de satisfaction allant de 91 % à 95 % a été enregistré pendant les six premières semaines. Ce taux est passé à 88 % la semaine dernière et le voilà qui chute à 77 %.

Au Canada, sept jeunes sur dix affirment que la pandémie a un effet négatif sur leur santé mentale, selon un récent sondage numérique lancé par UNICEF Canada par l’entremise de sa plateforme U-Report.