COVID-19, état de la situation: 123 nouveaux cas et deux autres décès au Québec

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec a annoncé lundi 123 nouveaux cas et deux décès de plus dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Un des deux décès s’était produit avant le 26 juillet.

On déplore donc maintenant 59 722 infections et 5683 morts depuis le début de la crise.

Le nombre d’hospitalisations est resté stable par rapport à dimanche, avec un cumul de 172. Un patient de plus se trouvait aux soins intensifs, soit 18.

Quarante-trois infections s’étaient ajoutées de dimanche à lundi dans la région de Montréal, pour un total de 28 947. On rapportait 6074 cas dans la région de Laval (en hausse de six) et 8857 en Montérégie (en hausse de 32).

Le bilan s’est alourdi de 17 cas dans les Laurentides, à 3937.

Les autres développements de la journée

L’application de recherche des contacts de la COVID-19 du gouvernement fédéral est critiquée pour ses exigences de téléchargement, qui empêchent certains Canadiens d’accéder à l’application et de l’utiliser.

La pandémie de la COVID-19 a mis à l’arrêt les voyages de magasinage et les vacances transfrontalières depuis mars, et de nombreuses entreprises américaines le long de la frontière disent regretter les revenus de consommateurs et les visages canadiens familiers.