COVID-19, état de la situation: 131 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le coronavirus a fauché 131 vies de plus au Québec, pour un total de 3351 morts, a annoncé jeudi le gouvernement de la province.

On dénombrait 40 724 infections confirmées, soit 793 de plus que mercredi.

Mille huit cent trente-quatre personnes étaient hospitalisées, en hausse de 18. On comptait 190 patients aux soins intensifs, soit quatre de moins que mercredi.

On dénombrait 20 683 infections dans la région de Montréal, en hausse de 451 par rapport à la veille. Il y avait 4439 infections dans la région de Laval et 5071 dans celle de la Montérégie.

Le bilan est demeuré stable ou inchangé dans la plupart des autres régions de la province. Il s’est toutefois alourdi de 63 cas dans les Laurentides, pour un total de 2075.

Les autres développements de la journée

Le ministre de l’Environnement du Canada, Jonathan Wilkinson, a indiqué que les parcs nationaux reprendront certaines de leurs opérations le 1er juin.

Le premier ministre Justin Trudeau annonce près de 470 millions $ d’aide pour l’industrie des pêches, durement affectée par la COVID-19.

Le gouvernement fédéral se prépare à dépenser plus de 3 milliards $ en infrastructures afin de rendre certaines installations plus résistantes aux pandémies et encourager les activités extérieures tandis que la COVID-19 fait rage, a indiqué la ministre des Infrastructures, Catherine McKenna.

Les restaurateurs du Québec sont impatients de retrouver leur clientèle en salle à manger, selon les résultats d’un récent sondage mené par l’Association Restauration Québec. En effet, la grande majorité des répondants (72 %) ont dit souhaiter rouvrir, même s’ils doivent réduire de 50 % la capacité réelle de leur salle à manger.

L’utilisation abondante d’agents assainissants et de désinfectant pour les mains est cruciale dans la lutte contre la COVID-19, mais elle pourrait nuire à la bataille du Canada contre les superbactéries.