COVID-19, état de la situation: 14 nouveaux décès dans les dernières 24 heures

MONTRÉAL — La pandémie de coronavirus a fait 14 nouvelles victimes au Québec. En ajoutant 13 décès survenus avant le 6 juin, le bilan atteint 5222 morts, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Les plus récentes données font état de 128 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 952 depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations continue de glisser. Les autorités ont témoigné de 768 personnes hospitalisées, une baisse de 19 au cours des dernières 24 heures. La situation était encore plus encourageante du côté des patients aux soins intensifs puisqu’on en dénombre 85, une baisse de 17 par rapport à la veille.

On comptait 72 nouveaux cas sur l’île de Montréal, pour un total de 26 688. On comptait 5670 cas à Laval et 7582 en Montérégie.

Un nouveau bilan sera annoncé lundi avant-midi.