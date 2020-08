COVID-19, état de la situation: 141 nouveaux cas et trois autres décès au Québec

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de trois pertes de vie au Québec, pour un total de 5681 personnes décédées, a-t-on annoncé dimanche.

Deux de ces nouveaux décès étaient survenus avant le 25 juillet.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a également rapporté 141 nouveaux cas dans la province, ce qui portait le nombre total de personnes infectées à 59 599 depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations était en baisse pour une troisième journée consécutive. Celui-ci avait diminué de cinq, pour un total de 172. Un lit s’était également libéré aux soins intensifs, où 17 patients luttaient toujours contre le virus.

La région montréalaise demeurait la plus touchée par la progression du virus. On signalait 61 nouveaux cas sur l’île de Montréal par rapport au relevé précédent pour un total de 28 904 depuis le début de la pandémie. La Montérégie recensait 19 nouveaux cas, pour un total de 8825, les Laurentides 23 pour un total de 3920, et Laval 12 pour un total de 4512.

Un nouveau bilan sera annoncé lundi.