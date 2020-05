COVID-19, état de la situation: 142 autres Québécois ont perdu la vie

La pandémie de la COVID-19 a fauché la vie de 142 autres Québécois, portant dimanche le bilan des décès à 2928.

Quant au bilan des infections, il s’établit désormais à 37 721 cas enregistrés depuis le début de la crise.

De ce nombre, qui inclut également les guérisons et les décès, 25 267 cas sont réputés encore «actifs».

Au cours des 24 dernières heures, 735 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés par les autorités sanitaires.

Dans les hôpitaux, on a enregistré une baisse de quatre personnes hospitalisées, portant le total à 1831. Une baisse de six patients a également été relevée du côté des soins intensifs, où 199 lits sont maintenant occupés en raison de la COVID-19.

De plus, en date des données colligées à 18h, samedi, il y avait 19 197 cas confirmés sur l’île de Montréal, en plus de 4600 en Montérégie et 4082 à Laval.

Du côté de la région de la Capitale-Nationale, 1095 cas sont recensés, comparativement à 1558 en Mauricie-et-Centre-du-Québec, 898 en Estrie, 337 en Outaouais, 303 au Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Les autorités ont aussi indiqué que 278 389 tests ont été réalisés à ce jour dans la province.

De nouvelles données seront dévoilées lundi après-midi.