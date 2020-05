COVID-19, état de la situation: 142 autres Québécois ont perdu la vie

La pandémie de la COVID-19 a fauché la vie de 142 autres Québécois, portant dimanche le bilan des décès à 2928.

Quant au bilan des infections, il s’établit désormais à 37 721 cas enregistrés depuis le début de la crise.

De ce nombre, qui inclut également les guérisons et les décès, 25 267 cas sont réputés encore «actifs».

Au cours des 24 dernières heures, 735 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés par les autorités sanitaires.

Dans les hôpitaux, on a enregistré une baisse de quatre personnes hospitalisées, portant le total à 1831. Une baisse de six patients a également été relevée du côté des soins intensifs, où 199 lits sont maintenant occupés en raison de la COVID-19.

De plus, en date des données colligées à 18h, samedi, il y avait 19 197 cas confirmés sur l’île de Montréal, en plus de 4600 en Montérégie et 4082 à Laval.

Du côté de la région de la Capitale-Nationale, 1095 cas sont recensés, comparativement à 1558 en Mauricie-et-Centre-du-Québec, 898 en Estrie, 337 en Outaouais, 303 au Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Les autorités ont aussi indiqué que 278 389 tests ont été réalisés à ce jour dans la province.

Au Canada

Il y a eu plus de 1,09 million de tests administrés au Canada jusqu’à dimanche. Environ 6% d’entre eux ont détecté la maladie.

Dimanche, on recensait 68 738 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4770 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 37 721 cas au Québec, dont 2928 décès et 9526 guéris; 20 238 cas en Ontario, dont 1634 décès et 14 772 guéris; 6157 cas en Alberta, dont 116 décès et 4204 guéris; 2330 cas en Colombie-Britannique, dont 129 décès et 1659 guéris; 1018 cas en Nouvelle-Écosse, dont 47 décès et 749 guéris; 553 cas en Saskatchewan, dont six décès et 340 guéris; 284 cas au Manitoba, dont sept décès et 247 guéris; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès et 244 guéris; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.