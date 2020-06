COVID-19, état de la situation: 20 nouveaux décès

MONTRÉAL — La pandémie de coronavirus démontre certainement des signes d’essoufflement au Québec.

Des données dévoilées lundi témoignaient de 20 nouveaux décès depuis 24 heures, pour un total de 4661.

On recensait 295 nouveaux cas, ce qui portait le nombre total de personnes infectées à 51 354. Le nombre d’hospitalisations avait reculé de 13 à 1185. On comptait huit personnes de moins aux soins intensifs, soit 163.

Cent huit infections s’étaient ajoutées de dimanche à lundi à Montréal, pour un total de 25 545. On rapportait aussi des hausses modestes à Laval et en Montérégie, les deux autres régions les plus durement touchées.

Un nouveau bilan sera dévoilé mardi.