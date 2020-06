COVID-19, état de la situation: 21 nouveaux décès dans les dernières 24 heures

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de 27 pertes de vie mardi au Québec, pour un total de 5269 morts.

Vingt-et-un nouveaux décès ont été enregistrés de lundi à mardi, et six autres avant le 8 juin.

Les plus récentes données font état de 92 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 54 146.

Le nombre d’hospitalisations a chuté à 718, en recul de 53, et on comptait 77 personnes aux soins intensifs, une diminution de 5.

Quarante infections se sont ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 757, dix à Laval (5686), deux dans Lanaudière (4132), quinze dans les Laurentides (3201) et dix-huit en Montérégie (7628).

Les autres développements de la journée

Tous les élèves québécois retrouveront le chemin de l’école lors de la prochaine rentrée scolaire. C’est ce qu’a annoncé mardi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lors d’un point de presse à Montréal.

Le gouvernement du Mexique refuse de laisser d’autres travailleurs saisonniers partir au Canada tant que la lumière ne sera pas faite sur la mort de deux d’entre eux des suites de la COVID-19.

La Société de transport de Laval rend disponible pour sa clientèle un outil qui fournit une prévision du nombre de passagers qui seront à bord de ses autobus. L’outil fournit l’achalandage estimé, non seulement à l’embarquement, mais tout au long du trajet; il s’agirait d’une première au Canada. L’outil permettrait aux clients de prendre des décisions plus éclairées selon leur niveau de confort quant à l’achalandage et à la distanciation à bord.

Vous pouvez siffler pendant que vous travaillez pour aider l’Ontario à se remettre de la pandémie de la COVID-19, mais de grâce, ne chantez pas. C’est l’essentiel du message du gouvernement provincial, qui a inclus une interdiction explicite de chanter — et même de danser — dans certaines parties de son plan de réouverture des entreprises temporairement fermées en raison de l’épidémie.