COVID-19, état de la situation : 2381 nouveaux cas au Québec

Le Québec a signalé mardi 2381 nouveaux cas de COVID-19 et les hospitalisations continuent d’augmenter dans la province.

On déplore par ailleurs 64 autres décès, dont 17 qui sont survenus dans les dernières heures.

Le bilan de la province s’élève désormais à 197 311 infections, dont 8124 se sont avérées mortelles.

Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de sept par rapport à la veille, pour un total de 1131. De ce nombre, 148 patients se trouvent présentement aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille.

Sur Twitter, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a affirmé que «la situation continue d’être très préoccupante».

«Tout le monde est tanné, mais si on relâche les mesures, on ne fera qu’aggraver la situation en (augmentant) les cas et les hospitalisations», a-t-il ajouté, invitant à la solidarité pour encore quelques mois.

Sur une note plus positive, 2857 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 lundi, pour un total de 22 500, rapporte-t-on.