COVID-19, état de la situation: 26 nouveaux décès

MONTRÉAL — Vingt-six vies ont été fauchées par le coronavirus au cours des 24 dernières heures au Québec, portant le bilan à 4885 morts, a-t-on annoncé jeudi.

On recensait 259 nouveaux cas, pour un total de 52 143.

Le nombre d’hospitalisations plongeait de 65, à 1076, et douze personnes de moins se trouvaient aux soins intensifs, soit 146.

On comptait 112 infections de plus dans la région de Montréal, pour un total de 25 900. Le bilan était de 5529 cas à Laval et de 7129 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Un octogénaire est devenu jeudi matin le premier résident du Nouveau-Brunswick à avoir perdu la vie à cause de la COVID-19. Daniel Ouellette, qui a habité au Manoir de la Vallée d’Atholville pendant deux ans, est mort à l’âge de 84 ans après avoir été transféré dans une unité de soins intensifs, selon ce que son fils Michel a écrit sur Facebook.

Le premier ministre Justin Trudeau participe à son troisième sommet international en une semaine alors que le Canada fait campagne pour un siège convoité du Conseil de sécurité des Nations unies en présentant une plateforme d’aide à la reconstruction post-pandémique. Le sommet de jeudi, organisé par le premier ministre britannique Boris Johnson, vise à garantir aux pays pauvres un accès rapide à un éventuel vaccin contre le coronavirus responsable de la COVID-19.