COVID-19, état de la situation: 29 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le coronavirus a fait 29 morts de plus au Québec, pour un total de 5298 victimes, a annoncé le gouvernement de la province mercredi.

On recensait neuf décès de mardi à mercredi, mais 20 survenus avant le 9 juin.

Les plus récentes données témoignaient de 117 nouveaux cas, ce qui portait le nombre total de personnes infectées à 54 263.

Le nombre d’hospitalisations avait reculé de 28, à 690, et cinq personnes de moins étaient soignées aux soins intensifs, soit 72.

On rapportait 58 infections de plus dans la région de Montréal, pour un total de 26 815. Le bilan était de 5698 cas à Laval et de 7641 en Montérégie.

Un nouveau bilan sera annoncé jeudi.