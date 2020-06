COVID-19, état de la situation: 52 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de 52 pertes de vie mardi au Québec.

La COVID-19 a maintenant fait 4713 morts dans la province, selon des chiffres annoncés mardi.

Le nombre de nouvelles infections était en baisse par rapport à lundi, avec une hausse de 239 nouveaux cas, à 51 593.

Le nombre d’hospitalisations avait reculé de dix à 1175. Deux personnes de moins se trouvaient aux soins intensifs, soit 161.

On rapportait 25 652 infections à Montréal, soit 107 de plus que la veille. Le bilan était de 5471 cas à Laval et 6990 en Montérégie.