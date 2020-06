COVID-19, état de la situation: 52 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de 52 pertes de vie mardi au Québec.

La COVID-19 a maintenant fait 4713 morts dans la province, selon des chiffres annoncés mardi.

Le nombre de nouvelles infections était en baisse par rapport à lundi, avec une hausse de 239 nouveaux cas, à 51 593.

Le nombre d’hospitalisations avait reculé de dix à 1175. Deux personnes de moins se trouvaient aux soins intensifs, soit 161.

On rapportait 25 652 infections à Montréal, soit 107 de plus que la veille. Le bilan était de 5471 cas à Laval et 6990 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Des infirmières de la FIQ font du camping, mardi, pour pousser les employeurs à s’entendre avec leur syndicat local sur les modalités des vacances, alors que le déconfinement est amorcé dans le cadre de la crise du coronavirus.

Une recherche universitaire présentement en cours tend à démontrer que les Québécois ont maintenant moins peur de la COVID-19 et de ses conséquences et qu’ils s’habituent à la situation, notamment aux nouveaux comportements comme la distanciation sociale.

La Société des alcools du Québec a annoncé la réouverture de ses succursales le dimanche et l’élargissement de ses heures d’ouverture à compter de dimanche prochain, 7 juin.