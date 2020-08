COVID-19, état de la situation: 60 mille personnes ont été infectées au Québec

MONTRÉAL — Ce sont exactement 60 000 personnes qui ont été infectées par le coronavirus au Québec depuis le début de la pandémie, a-t-on annoncé mercredi.

Les 155 nouvelles infections ajoutées mercredi ont permis à la province d’atteindre ce triste chiffre. On déplorait aussi deux nouveaux morts, dont un survenu avant le 28 juillet, pour un total de 5687 décès.

Le nombre d’hospitalisations et le nombre de patients aux soins intensifs étaient tous deux en déclin de deux, à 167 et 19 respectivement.

On avait ajouté 58 infections dans la région de Montréal, pour un total de 29 045. On rapportait 6091 cas dans la région de Laval (en hausse de sept) et 8902 en Montérégie (en hausse de 29).

Le bilan s’était alourdi de 29 cas dans les Laurentides, à 3990.

Un nouveau bilan sera dévoilé jeudi.