COVID-19: état de la situation; 79 nouveaux décès

Le coronavirus a fait 79 décès de plus au Québec, a révélé mercredi la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

La pandémie a maintenant fait 1761 victimes dans la province.

Le nombre de personnes infectées a augmenté de 837, à 26 594.

Mille six cent quarante-huit patients étaient hospitalisés en date de mercredi, soit 23 de plus que mardi, et 222 personnes se trouvaient aux soins intensifs, en hausse de cinq.

On dénombrait 12 811 infections dans la région de Montréal, soit 324 de plus que la veille. La hausse entre lundi et mardi avait été de 453 cas.

Il y avait 3082 infections dans la région de Laval et 3096 en Montérégie.

Les nouvelles étaient encourageantes sur la Côte-Nord, où le nombre de cas est passé de 114 mardi à 106 mercredi. On comptait un cas de moins au Saguenay-Lac-Saint-Jean et un de moins en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le bilan est demeuré inchangé dans le Bas-Saint-Laurent, en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, au Nunavik et dans le Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Un nouveau bilan sera annoncé jeudi après-midi.