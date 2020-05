COVID-19, état de la situation: 85 nouveaux décès, dont 82 à Montréal

MONTRÉAL — La pandémie de la COVID-19 a fait 85 nouvelles victimes au Québec, a annoncé lundi le premier ministre François Legault, dont 82 dans la grande région de Montréal.

Le bilan des infections s’établissait à 38 469 cas confirmés, soit 748 de plus que dimanche. Mais quand on tient compte de l’augmentation du nombre de tests de dépistage, il s’agissait en réalité d’un déclin, a dit M. Legault.

Mille huit cent trente-huit personnes étaient hospitalisées lundi, soit sept de plus que la veille, mais on comptait six patients de moins aux soins intensifs, soit 193.

Le nombre d’infections avait augmenté 295 dans la région de Montréal, à 19 492. Il avait grimpé à 4233 dans la région de Laval et à 4731 en Montérégie.

La situation était essentiellement stable partout ailleurs au Québec, plusieurs régions n’ayant enregistré aucun nouveau cas depuis dimanche.

Un nouveau bilan sera annoncé mardi vers 13 h.