COVID-19, état de la situation: 85 nouveaux décès, dont 82 à Montréal

MONTRÉAL — La pandémie de la COVID-19 a fait 85 nouvelles victimes au Québec, a annoncé lundi le premier ministre François Legault, dont 82 dans la grande région de Montréal.

Le bilan des infections s’établit désormais à 38 469 cas confirmés, soit 748 de plus que dimanche. Mais quand on tient compte de l’augmentation du nombre de tests de dépistage, il s’agit en réalité d’un déclin, a dit M. Legault.

Mille huit cent trente-huit personnes étaient hospitalisées lundi, soit sept de plus que la veille, mais on comptait six patients de moins aux soins intensifs, soit 193.

Le nombre d’infections a augmenté 295 dans la région de Montréal, à 19 492. Il a grimpé à 4233 dans la région de Laval et à 4731 en Montérégie.

La situation était essentiellement stable partout ailleurs au Québec, plusieurs régions n’ayant enregistré aucun nouveau cas depuis dimanche.

Les autres développements de la journée

Le gouvernement fédéral offre une nouvelle aide aux entreprises pour leur permettre de traverser la crise de la COVID-19 sans trop de dégâts. Cette fois, il s’agit du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Après le pic enregistré en mars, les recettes des épiceries ont ralenti en avril, mais sont quand même demeurées à des niveaux élevés comme jamais, la pandémie de COVID-19 continuant d’affecter les consommateurs: ils ont notamment acheté moins de fleurs, mais plus de farine, d’alcool et de condoms, selon Statistique Canada.