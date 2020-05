COVID-19, état de la situation: 89 décès supplémentaires

MONTRÉAL — La pandémie de la COVID-19 a fait 89 victimes de plus au Québec, a annoncé mercredi le premier ministre François Legault.

Le bilan dans la province s’établissait à 3220 morts.

Le nombre d’infections confirmées avait augmenté de 706 à 39 931. Le nombre de nouvelles infections détectées est stable depuis le début de la semaine.

Mille huit cent seize personnes étaient hospitalisées, en hausse de 35, dont 194 aux soins intensifs, soit huit de plus que mardi.

On dénombrait 20 232 infections dans la région de Montréal, soit 354 de plus que la veille. Le nombre d’infections avait grimpé à 4362 dans la région de Laval et à 4951 en Montérégie.

Le bilan s’était alourdi de deux infections dans le Bas-Saint-Laurent, et ce pour une deuxième journée de suite. On y retrouvait 40 personnes infectées.

Un nouveau bilan sera annoncé jeudi après-midi.