COVID-19, état de la situation: 89 décès supplémentaires

MONTRÉAL — La pandémie de la COVID-19 a fait 89 victimes de plus au Québec, a annoncé mercredi le premier ministre François Legault.

Le bilan dans la province s’établit maintenant à 3220 morts.

Le nombre d’infections confirmées a augmenté de 706 à 39 931. Le nombre de nouvelles infections détectées est stable depuis le début de la semaine.

Mille huit cent seize personnes étaient hospitalisées, en hausse de 35, dont 194 aux soins intensifs, soit huit de plus que mardi.

On dénombrait 20 232 infections dans la région de Montréal, soit 354 de plus que lundi. Le nombre d’infections a grimpé à 4362 dans la région de Laval et à 4951 en Montérégie.

Le bilan s’est alourdi de deux infections dans le Bas-Saint-Laurent pour une deuxième journée de suite. On y retrouve maintenant 40 personnes infectées.

Les autres développements de la journée

Justin Trudeau a indiqué mercredi qu’il était encore trop tôt pour que le Canada affronte les défis qui accompagneront une réouverture de la frontière avec les États-Unis.

Les étudiants pourront demander leur prestation canadienne d’urgence dès vendredi. Cette PCUE offre 1250 $ par mois aux étudiants qui n’auront pas réussi à trouver un emploi d’été pour financer la suite de leurs études postsecondaires ou qui sont récemment diplômés.

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec plaide pour que ses membres aient droit à des vacances, à des périodes de repos, elles qui sont en première ligne depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Un nouveau décret d’urgence permet au gouvernement de l’Ontario de contrôler la gestion des foyers de soins de longue durée les plus durement touchés par la COVID-19.

Santé Canada a annoncé mardi soir avoir donné l’autorisation au premier test de dépistage sérologique de la COVID-19 au pays, le test LIAISON de la multinationale biotechnologique italienne DiaSorin.