COVID-19, état de la situation: 94 autres Québécois ont perdu la vie

MONTRÉAL — La pandémie de la COVID-19 a fauché la vie de 94 autres Québécois, portant le bilan des décès vendredi à 2725.

Quant au nombre de Québécois contaminés, il s’établit désormais à 36 150. Jeudi, 912 cas de COVID-19 de plus ont été confirmés par les autorités sanitaires.

Dans les hôpitaux, on a enregistré une baisse de neuf personnes hospitalisées, portant le total à 1827 vendredi. Une baisse de 17 a également été relevée chez les patients aux soins intensifs, qui sont maintenant 207.

Jeudi, le premier ministre François Legault avait indiqué qu’il manquait 11 600 employés dans le réseau de la santé, ajoutant que parmi ceux qui sont en poste, 50 % travaillent à temps partiel.

Il avait par la même occasion annoncé le report au 25 mai de l’ouverture des commerces, des écoles et des services de garde dans le Grand Montréal. D’ailleurs, en date de vendredi, il y avait 18 435 cas confirmés sur l’île de Montréal, en plus de 4344 en Montérégie et 3928 à Laval.