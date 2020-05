COVID-19: état de la situation; 98 nouveaux décès

La pandémie de coronavirus a fauché 98 vies de plus au Québec, a annoncé jeudi le premier ministre François Legault.

Le bilan de la crise s’établit maintenant à 1859 morts.

On comptait 27 538 cas confirmés dans la province, en hausse de 944.

Mille six cent quatre-vingt-quatre patients étaient hospitalisés, soit 36 de plus que la veille, et 214 personnes se trouvaient aux soins intensifs, un déclin de huit.

On dénombrait 13 324 infections dans la région de Montréal, soit 513 de plus que mercredi. Il y avait 3163 infections dans la région de Laval et 3230 en Montérégie.

Le nombre d’infections était passé de 392 à 387 en Chaudière-Appalaches. On comptait aussi une infection de moins dans le Nord-du-Québec. Le nombre de personnes infectées avait augmenté ou était demeuré inchangé dans toutes les autres régions de la province.

De nouveaux chiffres seront annoncés vendredi après-midi.