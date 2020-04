COVID-19, état de la situation au Québec: 2 autres décès

Le gouvernement du Québec rapporte mercredi deux autres victimes de la COVID-19.

Le total des décès dans la province s’élève désormais à 33.

Quant au nombre de nouveaux cas confirmés de la COVID-19, il est de 449, soit une progression moins marquée que lors des derniers jours.

Évidemment, le bilan total de 4611 cas ne fait état que de ceux qui ont été confirmés après des tests: d’autres Québécois sont vraisemblablement atteints, sans le savoir, et leurs cas ne sont pas comptabilisés.

Mercredi, 307 personnes sont hospitalisées. Aucun nouveau cas n’a dû être transféré aux soins intensifs.

Le premier ministre François Legault a tenu à rassurer la population en réitérant que la province dispose de 6000 lits.

Des contrôles routiers dans de nouvelles régions

Les Québécois ont commencé leur journée en apprenant que des contrôles routiers seront faits aux abords de certains secteurs dans quatre autres régions.

Ces points de contrôle additionnels devaient être déployés vers midi.

Plus précisément, ils doivent être en Outaouais, dans les Laurentides (territoires des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle et d’Argenteuil), dans Lanaudière (territoires d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm) et en Mauricie et Centre-du-Québec (agglomération de La Tuque).

Cette mesure fait suite aux directives de la Direction de la santé publique et vise à limiter les déplacements non essentiels, dit la Sécurité publique.

La semaine dernière, de tels contrôles routiers avaient déjà été instaurés dans huit régions et territoires du Québec.