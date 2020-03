COVID-19, état de la situation au Québec: 3 décès de plus et 1339 cas confirmés

La pandémie de COVID-19 a fait trois nouvelles victimes au Québec, ce qui porte le total des décès à sept dans la province.

Le premier ministre François Legault avait annoncé deux nouveaux morts en point de presse mercredi midi et plus tard, un septième décès a été confirmé par la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP).

Les décès annoncés par le premier ministre sont deux personnes âgées, qui n’habitaient pas dans des résidences pour aînés, selon les informations fournies par le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda.

La province compte aussi désormais 1339 personnes infectées, une hausse de 326 cas confirmés par rapport à la veille. Au moins 60 % de ces personnes atteintes de la COVID-19 sont des Québécois qui avaient récemment voyagé.

Mercredi, 78 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées, et 35 d’entre elles se trouvaient aux soins intensifs, soit quatre de plus que la veille.

Le premier ministre a aussi indiqué que trois résidences de personnes âgées comptent plusieurs cas de contamination, dont une à Lanaudière, une à Montréal et une en Estrie.

Toutes les régions du Québec sont maintenant touchées par la COVID-19.

Montréal compte plus de 600 cas, près de la moitié du total.

Deux autres régions ont dépassé le cap des 100 personnes atteintes de la COVID-19, soit l’Estrie (169) et la Montérégie (148). La région de Québec s’approche de la barre des 100 cas, avec son bilan de 95.

Mercredi, 3000 personnes attendaient leurs résultats et plus de 26 000 ont reçu un test avec la mention «négatif».

Traversiers

La Société des traversiers du Québec (STQ) a réduit sensiblement ses opérations dans l’ensemble de ses traverses, dès mercredi.

Certains parcours ne seront offerts qu’aux heures de pointe.

De plus, le service de la traverse Québec-Lévis sera exclusivement piétonnier jusqu’à nouvel ordre, indique la STQ.

Plus tard en soirée mercredi la STQ a précisé l’ajout de départs à la traverse Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola. Ainsi, la STQ annonce pour jeudi des départs toutes les 60 minutes, entre 4 h 30 et 19 h 30, soit à l’heure pile du côté de Saint-Ignace-de-Loyola et à la demie de l’heure du côté de Sorel-Tracy.

Un nouvel horaire devrait être annoncé vendredi pour répondre davantage aux besoins de sa clientèle dans ce contexte particulier lié à la COVID-19.