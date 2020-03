COVID-19: État de la situation au Québec

Alors que de plus en plus de Québécois s’isolent à la maison et s’adonnent au télétravail, le nombre de cas diagnostiqués de COVID-19 s’établit à 50.

Selon le plus récent bilan, 3073 personnes attendaient leurs résultats de tests et 3079 ont été rassurées: leurs analyses sont revenues avec la mention «négatif».

Les régions où le plus grand nombre de cas confirmés ont été recensés sont Montréal et la Montérégie.

De plus en plus de cliniques désignées pour le dépistage de la COVID-19 ont été ouvertes au Québec: lundi, 14 étaient opérationnelles.

Le gouvernement du Québec prévoit en ouvrir d’autres au cours de la semaine.

Ces cliniques sont sur rendez-vous uniquement. Les gens qui s’inquiètent pour leur santé ou qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 — les principaux étant la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires — doivent appeler la ligne Info-Coronavirus, soit le 1 877 644-4545 où des infirmières attribueront des rendez-vous, si nécessaire.

L’attente continuait d’être longue et ardue sur la ligne Info-Coronavirus mardi matin.

La veille, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a indiqué que plus de personnel continuait d’être formé pour répondre aux appels et que le service sera ainsi amélioré.

Aussi, la cadence des tests s’accélère: Québec a promis lundi qu’il y aurait sept autres centres d’analyse des tests de COVID-19, et ce, dès mardi.

La ministre McCann soutient que cela permettra de passer de 1600 analyses à plus de 6000 analyses par jour.