COVID-19: état de la situation au Québec; 52 nouveaux décès

La maladie à coronavirus (COVID-19) a coûté la vie à 52 personnes de plus au Québec, a annoncé mercredi le premier ministre François Legault.

On déplore maintenant 487 décès dans la province.

Le virus a infecté 14 860 Québécois, ce qui représente 612 nouveaux cas par rapport à mardi.

Neuf cent quatre-vingt-quatre personnes sont maintenant hospitalisées, soit 48 de plus que la veille. Le nombre de patients soignés aux soins intensifs a reculé de 12, à 218.

On recensait mercredi 6830 infections dans la région de Montréal, 1686 dans celle de la Montérégie et 1455 dans celle de Laval.

Les autres développements de la journée

La mairesse de Montréal Valérie Plante, la cheffe de Québec solidaire Manon Massé et les Caisses Desjardins du Complexe Desjardins et du Quartier Latin de Montréal ont annoncé mercredi la création d’un Fonds local d’urgence conjoint de 250 000 $. Celui-ci permettra de fournir une aide financière bonifiée et exceptionnelle aux organismes communautaires afin de mettre en place des mesures de soutien auprès des personnes vulnérables.

Les syndicats de la Société québécoise du cannabis craignent que leurs membres qui éprouveraient des symptômes s’apparentant au coronavirus viennent tout de même travailler, de crainte de perdre leurs congés de maladie. À l’heure actuelle, s’ils éprouvent des symptômes s’apparentant à la COVID-19 et se placent volontairement en quarantaine, ils doivent écouler leurs congés de maladie, bien que la SQDC ait été incluse dans les services essentiels par le gouvernement Legault.

Parcs Canada a décidé de suspendre le camping, les activités de groupe et les événements partout au pays au moins jusqu’au 31 mai 2020.

BIXI offre gratuitement à tous les employés des établissements publics de santé et de services sociaux montréalais un accès gratuit d’une durée de 30 jours.