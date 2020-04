COVID-19: état de la situation au Québec; 58 nouveaux décès

On déplore 58 nouveaux décès attribuables à la maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec, a annoncé vendredi le premier ministre François Legault.

Le coronavirus a maintenant coûté la vie à 688 personnes dans la province.

On recensait vendredi 16 798 infections au Québec, soit 941 de plus que la veille.

Cinquante-huit personnes supplémentaires étaient hospitalisées, pour un total de 1076.

Le nombre de patients soignés aux soins intensifs a glissé pour une troisième journée consécutive. Il se chiffrait vendredi à 207, soit deux de moins que la veille.

On recensait jeudi 7760 infections dans la région de Montréal, 1920 dans celle de la Montérégie et 1772 dans celle de Laval.

On rapporte une hausse de zéro à cinq cas par rapport à jeudi dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay – Lac-Saint-Jean, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dans le Nord-du-Québec, au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Les autres développements de la journée

Une demande pour pouvoir intenter une action collective a été déposée contre le CHSLD Herron de Dorval, là où 31 personnes âgées ont tristement perdu la vie en peu de temps durant la pandémie de COVID-19. Il lui est notamment réclamé 2 millions $ en dommages punitifs, pour le traitement inhumain et dégradant des aînés qui y habitaient.

L’industrie de la construction résidentielle se mobilise en vue de sa relance partielle à compter de lundi, après la pause provoquée par la crise du coronavirus.

La COVID-19 pourrait s’être introduite au Centre fédéral de formation, un établissement carcéral à sécurité minimale situé sur le boulevard Lévesque Est dans le quartier Saint-François, à Laval. Le Service correctionnel du Canada (SCC) rapporte vendredi que deux jours plus tôt, l’isolement cellulaire complet a été imposé dans l’unité à sécurité multi-niveaux du Centre, par mesure de précaution. Certains détenus avaient présenté des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

Le transfert d’employés du réseau de l’éducation vers celui de la santé, à cause de la crise du coronavirus, se fera d’abord sur une base volontaire. En vertu d’une directive ministérielle transmise vendredi, et dont La Presse canadienne a obtenu copie, les autorités invitent «d’abord toutes les personnes volontaires à nous signifier leur disponibilité».

La Ville de Montréal a annoncé vendredi trois nouvelles mesures pour aider les commerçants montréalais dans le contexte de la COVID-19. Elle a notamment octroyé un mandat de 200 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail afin de faciliter le virage numérique des commerces.

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec et les associations hôtelières de Montréal et de Québec s’associent pour proposer des logements temporaires à tarif préférentiel, en cas de retard de livraison.

Justin Trudeau confirme qu’environ 125 membres des Forces armées canadiennes qui possèdent une formation dans le domaine de la santé iront prêter main-forte dans les CHSLD du Québec.

L’Ontario signale vendredi 564 nouveaux cas de COVID-19 et 55 décès de plus. Il s’agit de la plus forte augmentation de nouveaux cas en 24 heures, bien que le taux de croissance en Ontario se maintienne autour de 6 %.