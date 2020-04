COVID-19, État de la situation au Québec: des points de contrôle dans 4 autres régions

Après avoir encaissé mardi une hausse record des cas de contamination à la COVID-19, les Québécois commencent leur journée en apprenant que des contrôles routiers seront faits aux abords de certains secteurs dans quatre autres régions.

Ces points de contrôle additionnels seront déployés dès midi.

Plus précisément, ils seront en Outaouais, dans les Laurentides (territoires des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle et d’Argenteuil), dans Lanaudière (territoires d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm) et en Mauricie et Centre-du-Québec (agglomération de La Tuque).

Cette mesure fait suite aux directives de la Direction de la santé publique et vise à limiter les déplacements non essentiels, dit la Sécurité publique.

La semaine dernière, de tels contrôles routiers avaient déjà été instaurés dans huit régions et territoires du Québec.

Le nombre de cas

Le nombre de cas confirmés de la COVID-19 a connu mardi la plus forte hausse au Québec en 24 heures, battant le triste record établi la veille. Avec 732 Québécois contaminés de plus, le total est désormais de 4162.

Lundi, le gouvernement avait rapporté 590 nouveaux cas.

Ce bilan sera mis à jour mercredi vers 13 h.

Le premier ministre François Legault a aussi offert mardi ses condoléances aux familles des six nouvelles personnes décédées. Le bilan des décès a ainsi grimpé à 31.

Une nouvelle donnée a secoué le Québec mardi: le directeur national de la Santé publique a dévoilé mardi le nombre de résidences pour aînés touchées par au moins un cas de la COVID-19.

Il en a recensé plus de 400, dont 184 Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) dans lesquels il y a eu au moins un cas de contamination ou une situation, 114 résidences pour personnes âgées, 59 ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et 53 autres milieux de vie où peuvent vivre des personnes âgées.

La résidence Eva, à Lavaltrie, dans la région de Lanaudière, où ont été rapportés les premiers décès au Québec, en est un exemple.

Mardi, elle avait recensé 39 cas de COVID-19 parmi ses résidants. De ce nombre, six personnes sont décédées.