COVID-19, état de la situation au Québec: il y a plus de 1000 cas confirmés

Le Québec a dépassé mardi la barre des 1000 cas confirmés de la COVID-19: la province compte désormais 1013 personnes atteintes.

Il s’agit d’une hausse de 385 cas depuis la veille.

Mardi, 67 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées, et 31 d’entre elles se trouvaient aux soins intensifs, soit 11 de plus que la veille.

Le bilan des décès demeure à quatre victimes de cette maladie.

De plus, mardi, 2500 personnes attendaient leurs résultats et plus de 12 000 avaient reçu des résultats négatifs.

Toutes les régions du Québec sont maintenant touchées par la COVID-19.

La seule qui avait été épargnée jusqu’à aujourd’hui, la Côte-Nord, a maintenant un cas confirmé, selon le bilan de Québec.

Plus de 40 % des cas confirmés sont des résidants de Montréal (439 personnes). La deuxième région la plus touchée est l’Estrie avec 130 personnes atteintes de la COVID-19. La Montérégie suit de près avec 125 cas.

Transport

L’argent comptant n’est désormais plus accepté dans le réseau des transports en commun de la ville de Montréal. Cela inclut les machines distributrices automatiques de titres.

Le transport collectif n’est toutefois pas gratuit et les passagers doivent avoir un titre valide, rappelle mardi la Société de transport de Montréal (STM).

Justice

En Cour d’appel, les délais en matière civile ont été suspendus pour une période supplémentaire de 10 jours, soit jusqu’au 29 mars — mais pas en matière criminelle.

Cela veut dire que sont suspendus, par exemple, le délai du dépôt des déclarations d’appel ou des requêtes pour permission d’en appeler d’un jugement.

Pour les matières urgentes telles que les ordonnances de soins et les enlèvements d’enfants, les citoyens sont invités à communiquer avec les greffes de la Cour d’appel pour s’assurer que ces dossiers continuent à cheminer malgré la suspension des délais de procédure civile.

Clinique à la Place des Arts (Montréal)

Une clinique de dépistage pour la COVID-19 sans rendez-vous a ouvert lundi sur l’esplanade extérieure de la Place des arts, au centre-ville de Montréal. Les gens doivent toutefois présenter des symptômes de la maladie pour se faire tester — les principaux sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires.

Lors de la première journée, lundi, 3658 personnes s’y sont présentées. Sur celles-ci, 1486 ont été renvoyées chez elles car elles ne répondaient pas aux critères et 2172 prélèvements ont été effectués.

Services et commerces essentiels

Lundi, le premier ministre Legault a ordonné la fermeture de tous les commerces non essentiels jusqu’au 13 avril. Les magasins d’alimentation, les pharmacies et les Sociétés des alcools (SAQ) seront toutefois ouverts.

La liste complète des entreprises et services essentiels se trouve ici: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/?fbclid=IwAR2Tm6R6Ft72gd2JBs-Q6UdGpRu08QButl2MzAFUPshUO7HQ615EaCws1w8